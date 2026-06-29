В массовом ДТП в Оренбургской области погиб человек

В Оренбургской области в Северном районе в результате ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Авария произошла в воскресенье, 28 июня, на 1247-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, водитель Hyundai пытался избежать столкновения с машиной, движущейся в попутном направлении.

Иномарка выехала на встречную полосу и там столкнулась со встречным автомобилем. Водитель Hyundai скончался на месте. Троих пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, ведется проверка.

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