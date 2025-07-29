Массовая авария парализовала движение на МКАД в Москве

Авария с участием трех автомобилей парализовала движение на МКАД в Москве. Подробности сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

ДТП произошло на внутренней стороне 104-го километра МКАД. Движение в районе аварии затруднено, пробка растянулась на два километра, сообщили в Дептрансе и попросили выбирать пути объезда.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Ростовской области в массовом ДТП ранее погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Авария произошла на 1025-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель большегруза наехал на отбойник, грузовик опрокинулся и выкатился на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Несколькими днями ранее на 36-м километре Симферопольского шоссе в Подольске произошло ДТП с участием фуры. Водителю легковушки стало плохо, он врезался в отбойник и столкнулся с грузовиком