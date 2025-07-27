В Подольске водитель влетел в отбойник и фуру

На 36-м километре Симферопольского шоссе в Подольске произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Согласно данным ресурса, авария случилась после того, как у водителя легкового автомобиля случился приступ эпилепсии.

Как следует из сообщения, мужчина ехал в среднем ряду, затем перестроился, задел отбойник и вылетел вправо, где столкнулся с фурой. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль теряет управление, после чего из-под грузовика поднимается облако пыли и обломков.

Информации о пострадавших и официальных комментариев от экстренных служб пока не поступало. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Раменском районе Подмосковья на трассе М‑5 «Урал» в результате аварии погибли трое, включая девятилетнего ребенка. Грузовик врезался в два легковых автомобиля, стоявших на обочине после другой аварии.