Машину с рыбаками едва не смыло мощной волной в море на Камчатке

На Камчатке мощная волна едва не смыла с дороги в море автомобиль с рыбаками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Стихия разбушевалась, когда мужики гнали порыбачить по дороге на косе от поселка Октябрьского до мыса Левашова», — уточнили авторы канала.

Рыбаки сняли на камеру бушующие волны в акватории Охотского моря. На кадрах видно, как один из сильных накатов ударил в бок машины, движущейся по прибрежной линии. Авто чуть не смыло с дороги, на что автор видео довольно бурно отреагировал, удивившись силе волны.

При этом неизвестно, получила ли машина повреждения в результате этого происшествия.

Ранее на Камчатке произошла серия землетрясений магнитудой от 5,6 до 6,2. До этого подземные толчки зафиксировали у побережья Северных Курил.