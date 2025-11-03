Серия землетрясений произошла на Камчатке 3 ноября

Сразу четыре землетрясения магнитудой от 5,6 до 6,2 произошли на Камчатке и рядом с полуостровом в понедельник, 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала ФИЦ Единой географической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в акватории около южного побережья Камчатки в 03:55.

По предварительным данным, подземные толчки ощутили жители острова Парамушир и некоторых районов Петропавловска-Камчатского.

Спустя три с половиной часа новое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Авачинском заливе в 154 километрах от столицы региона. Повторные подземные толчки продолжались около пяти минут, а спустя полтора часа возобновились.

Это не первое землетрясение, которое произошло на Дальнем Востоке за сегодня. Ранее подземные толчки магнитудой 5,2 фиксировали около побережья Северных Курил. Эпицентр находился в 97 километрах от острова Парамушир на глубине в 60 километров.