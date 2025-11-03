Землетрясение произошло у побережья Северных Курил

В понедельник землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали вблизи побережья Северных Курил. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник сейсмической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, катаклизм зафиксировали в Тихом океане в 06:55 по московскому времени.

«Эпицентр залегал в 97 километрах на острове Парамушир южнее города Северо-Курильска, очаг — на глубине 60 километров», — заявила Семенова

Сейсмолог добавила, что жители Северо-Курильска могли ощутить подземный толчок силой три балла. Тревогу цунами не объявляли.

В конце октября землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на Камчатке. Эпицентр подземного катаклизма залегал в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра составила порядка 22 километров.