Машину похитителей блогера у вокзала в Москве сняли на видео

Автомобиль мужчин, которые похитили блогера у Ярославского вокзала в Москве, затолкав его в багажник Mercedes, сняли на видео. Кадры попали в распоряжение 360.ru.

Предполагаемых похитителей утром 4 июня привезли обратно к вокзалу. По информации источника 360.ru, сейчас там проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что похищенным мог быть блогер и бизнес-коуч Арег Щепихин, распространявший видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Его местонахождение пока не удалось установить.

Подозреваемых задержала полиция. У них оказались документы сотрудников Росгвардии. Неизвестно, имели ли они правовое основание для своих действий.