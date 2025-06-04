Машину похитителей блогера у вокзала в Москве сняли на видео
Автомобиль мужчин, которые похитили блогера у Ярославского вокзала в Москве, затолкав его в багажник Mercedes, сняли на видео. Кадры попали в распоряжение 360.ru.
Предполагаемых похитителей утром 4 июня привезли обратно к вокзалу. По информации источника 360.ru, сейчас там проводятся следственные действия.
Ранее стало известно, что похищенным мог быть блогер и бизнес-коуч Арег Щепихин, распространявший видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Его местонахождение пока не удалось установить.
Подозреваемых задержала полиция. У них оказались документы сотрудников Росгвардии. Неизвестно, имели ли они правовое основание для своих действий.
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