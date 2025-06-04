Сегодня 09:54 Оскорблявшего мусульман бизнес-коуча похитили в Москве. Кто такой Арег Щепихин и где он сейчас 0 0 0 Фото: Соцсети Арега Щепихина Происшествия

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Полиция

Москва

Московская полиция проверяет сообщения о похищении мужчины на Ярославском вокзале. Информацию об этом распространили накануне вечером несколько Telegram-каналов. В Сети появилось и несколько видео, на которых четверо неизвестных выносят человека из здания, держа за руки и за ноги, а тот просит о помощи. По предварительным данным, это бизнес-коуч и блогер Арег Щепихин, распространявший видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман.

Похищение на Ярославском вокзале: как это было Данные о том, что на Ярославском вокзале в Москве то ли похитили, то ли задержали человека, появились вечером 3 июня. По данным Shot, мужчину, которого выволокли на улицу, положили в багажник черного Mercedes. Потом машина уехала в неизвестном направлении.

Очевидцы случившегося утверждают, что люди, которые увезли этого человека, были вооружены, отметила Baza. На кадрах с места видно, что на крыше машины, куда его запихнули, установлено нечто похожее на проблесковый маячок.

Фото: РИА «Новости»

Чем известен Арег Щепихин и почему его похитили Вскоре стало известно, что похищенного зовут Арег Щепихин, ему 39 лет. Он считает себя ментором, наставником, маркетологом, «единственным национальным спикером в России», бизнес-коучем, «визионером номер один в мире», а также специалистом по бизнесу с Китаем. Но это далеко не весь список. Профессий у Щепихина, по его словам, еще более 18. В 2022 году, по данным «Осторожно, новости», бизнес-коуч пытался создать партию «Новый русский мир», целью которой заявил обучение нового поколения зарабатыванию денег.

Во «ВКонтакте» он назывался «Героем России». Также считал себя представителем королевской семьи России. Публично хвастался своими успехами в половой жизни, рассказывая в постах, как «достиг в сексе максимума», переспав с девушкой без единого слова. Вероятно, на эту же тему он написал книгу «Секс Бога».

Фото: Соцсети Арега Щепихина

Проявлял большую активность Щепихин и на блогерском поприще. В его соцсетях можно найти много фото со знаменитостями. А в какой-то момент он начал записывать видео с оскорблениями мусульман, чеченцев и других блогеров. В Telegram-каналах предположили, что именно эти ролики и могли стать причиной похищения Арега на Ярославском вокзале. Свое последнее видео с оскорблениями он записал именно там, выдав свое местонахождение. Уже через несколько минут его вынесли из здания.

Мать Арега Щепихина — об отношении к мусульманам Мать блогера в беседе с Baza заявила, что ее сын стал резко негативно относиться к мусульманам и исламу, в частности, из-за войны в Карабахе. Сам он не воевал, но следил за ситуацией и переживал из-за итогов конфликта. Женщина подчеркнула, что не разделяет взглядов Арега и убеждена, что он ошибается. Последний разговор с сыном у нее был тем же вечером — около 21:00.

Фото: РИА «Новости»

«На видео мой сын. Общалась в последний раз с ним сегодня в девять вечера. Ничего необычного не было, это был разговор мамы и сына. Настроение у него было как всегда. Он старается меня не тревожить без повода, спрашивал, как дела и здоровье», — поделилась она в комментарии MSK1.RU.

Видео его я видела, он жаловался на кого-то. Но я не знаю, на кого именно. мать бизнес-коуча Щепихина

Кто увез Щепихина в багажнике? По факту случившегося уже начали проверку, в обстоятельствах разбирается полиция. Такие данные ночью опубликовал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По факту похищения мужчины начата проверка, выясняются личность похитителей и причина произошедшего», — сказал собеседник агентства. После полуночи информация о проверке также появилась в официальном Telegram-канале Управления транспортной полиции МВД по ЦФО.

Фото: РИА «Новости»

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале. В настоящее время по данному факту сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская проводится проверка», — подчеркнули в пресс-службе.

В Telegram-каналах тем временем распространили данные, что неизвестных, которые увезли Щепихина в багажнике, возможно, задержали.

Утром 4 июня Shot сообщил, что мужчины заявили сотрудникам полиции, что являются действующими сотрудниками Росгвардии и проводили оперативное мероприятие. Источник канала отметил, что у них действительно есть звания и документы, которые подтверждают отношение к силовому ведомству.

Фото: 360.ru

Сегодня же похитителей доставили обратно на Ярославский вокзал. В распоряжении 360.ru появилось видео с места: на кадрах видно, что тот самый Mercedes припаркован рядом с площадью Трех вокзалов. Там же работают правоохранители. «Что с самим Арегом, пока неизвестно. Его телефон недоступен», — уточнил источник Mash