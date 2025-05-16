Машина вспыхнула на Волгоградском проспекте в Москве

Машина загорелась на Волгоградском проспекте рядом с Микояновским мясокомбинатом в Москве. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
На место ЧП прибыли спасатели. Данных о пострадавших пока не поступало.
Сегодня утром в Подольске загорелся автосервис на улице Промышленной. Видео тоже оказалось в распоряжении 360.ru. По данным регионального МЧС, пожар локализовали на площади 1500 квадратных метров. К ликвидации привлекли 20 специалистов и семь единиц техники.
Накануне пожар случился в школе в Нижегородской области. Очаг возгорания оказался в столовой. Учеников быстро эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.
Автомобили украинских дипломатов выехали с территории дворца Долмабахче
Россия и Украина на переговорах в Стамбуле достигли соглашения о новой встрече
Мединский рассказал об итогах переговоров в Стамбуле
Стало известно, когда делегация России покинет Стамбул
Дорожные ограждения отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья
Три человека и четыре организации попали в обновленный реестр иноагентов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте