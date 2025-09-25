Машина врезалась в дерево и загорелась в Новой Москве

В Москве на улице Адмирала Угрюмова машина врезалась в дерево и сгорела. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, площадь пожара составила пять квадратных метров. Водитель автомобиля попросил вызвать врачей. На место прибыли медики, осмотрели шофера. От госпитализации он отказался.

Ранее в поселке Ерино в Щербинке случилась похожая авария. Водитель Infiniti столкнулся со столбом. В машине было два человека – девушка и мужчина. Первая не пострадала, а второй скончался.

Подобное происшествие до этого случилось в Химках в Московской области. Легковушка тоже врезалась в столб. Из-за удара машина перевернулась на крышу. Шофер погиб.