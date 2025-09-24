Машина скорой помощи перевернулась в ДТП в Ясеневе

У станции метро «Ясенево» на юго-западе Москвы произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Скорая перевернута», — уточнил он.

ДТП случилось в районе Ясенево на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей. В результате три человека пострадали. Один из медиков находится в тяжелом состоянии. Из-за аварии перекрыли две полосы из трех.

Рано утром 24 сентября один человек погиб в ДТП в поселке Ерино в Щербинке. Автомобиль Infiniti врезался в столб.

До этого похожая авария случилась в Химках. На Ленинградском шоссе водитель легковушки тоже влетел в столб, машина перевернулась. Автомобилист погиб.