Машина с водителем взорвалась на дороге в Подмосковье

Госпитализацией закончилась поездка в Люберцы для жителя Орехово-Зуевского городского округа на своей машине. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, во время движения в автомобильной печке разорвался шланг и ноги водителя окатило горячим тосолом.

По словам собеседника, пострадавшего автовладельца с ожогами ног первой и второй степени доставили в больницу.

По данным Telegram-канала Shot, неисправность возникла в машине Lada Kalina, купленной несколько месяцев назад. В салоне кроме пострадавшего водителя находились его мать и супруга. Женщины в результате происшествия не пострадали.

В середине июня на проезжей около Филевского парка Москвы вспыхнул автомобиль каршеринга. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия, на которых видно, как другие машины старательно объезжали дымящийся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили горящее транспортное средство.