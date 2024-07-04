Машина с водителем взорвалась на дороге в Подмосковье

Источник 360.ru: водитель машины в Люберцах получил ожоги при взрыве радиатора

Фото: РИА «Новости»

Госпитализацией закончилась поездка в Люберцы для жителя Орехово-Зуевского городского округа на своей машине.
Как сообщил 360.ru осведомленный источник, во время движения в автомобильной печке разорвался шланг и ноги водителя окатило горячим тосолом.

По словам собеседника, пострадавшего автовладельца с ожогами ног первой и второй степени доставили в больницу.

По данным Telegram-канала Shot, неисправность возникла в машине Lada Kalina, купленной несколько месяцев назад. В салоне кроме пострадавшего водителя находились его мать и супруга. Женщины в результате происшествия не пострадали.

В середине июня на проезжей около Филевского парка Москвы вспыхнул автомобиль каршеринга. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия, на которых видно, как другие машины старательно объезжали дымящийся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили горящее транспортное средство.

США выставили Raiffeisen Bank ультиматум с требованием ухода из России

«Жильем обзавелись уже почти 600 педагогов». Воробьев — о реализации программы соципотеки

Погрязшая в долгах россиянка застряла в Бангкоке. Женщина живет в аэропорту уже 9 дней

Бегство от неприятных вопросов. Почему Зеленский отказал Такеру Карлсону

Олимпиада в Париже. Когда и как пройдут летние Игры-2024

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте