Горящий посреди дороги на западе Москвы каршеринг попал на видео

Автомобиль каршеринга загорелся на западе Москвы в районе Филевского парка. Источник 360.ru сообщил, что сотрудники ДПС перекрыли две полосы из трех в сторону Большой Филевской.

Машина каршеринга загорелась посреди дороги. Очевидцы выразили опасение, что она может взорваться.

По словам источника, площадь возгорания составила около трех квадратных метров. На место происшествия выехали карета скорой помощи и машина ДПС. Две полосы дороги перекрыли, к машине подали пожарный ствол. Разлива топлива нет, отметил собеседник издания.

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