Иномарка протаранила пивной ресторан в центре Москвы

Источник 360.ru: Nissan врезался в ресторан в центре Москвы после ДТП с такси

Машина врезалась в пивной ресторан Krombacher на Тверской-Ямской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, столкнулись такси и Nissan Teana, после чего один из автомобилей врезался в фасад ресторана. На место аварии едут сотрудники спасательных служб. Предварительно, один человек пострадал.

Как отметили в дептрансе, из-за случившегося затруднено движение по Тверской-Ямской и Большой Грузинской улице.

Ранее авария с участием мотоцикла и легковушки случилась в Москве. Из-за ДТП произошел разлив топлива. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении 360.ru, пламя охватило байк. В ходе случившегося никто не пострадал.

Еще одна авария произошла на Ленинградском шоссе в Химках 21 августа. Столкнулись шесть автомобилей, среди которых такси и грузовик. В ходе происшествия одну девушку зажало в машине. Всего пострадали два человека. Из-за ДТП на трассе образовался транспортный коллапс.