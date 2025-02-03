Машина перевернулась на Алтуфьевском шоссе в Бибиреве. Один человек пострадал

Источник 360.ru: две машины столкнулись в Бибиреве, одно авто перевернулось

На Алтуфьевском шоссе в районе Бибирево столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Одна машина опрокинулась на крышу, возгорания не произошло. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Врачи осмотрели находившихся в машинах людей, один человек пострадал.

«Помощь не требуется», — уточнил источник.

Утром 3 февраля на Рублевском шоссе в Кунцеве перевернулись сразу два легковых автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

До этого крупная авария произошла в Кингисеппском районе Ленинградской области. Там маршрутка столкнулась со снегоуборочной техникой, 13 человек пострадали. Жертвами аварии стали два человека. Пострадавших госпитализировали.