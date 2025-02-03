Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 13

ДТП с автобусом и снегоуборочной техникой произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. В аварии пострадали 13 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«В результате сильнейшего столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля погибли два человека, пострадали 13 человек», — отметили в сообщении.
В ведомстве уточнили, что всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе в воскресенье, 2 января. Авария произошла на 133-м километре трассы «Нарва». Для ликвидации последствий ДТП привлекли 19 человек и семь единиц техники.
Сразу два автомобиля перевернулись на Рублевском шоссе утром 3 февраля
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку самолетов
«Фактически признает». Зеленского обвинили в воровстве американской помощи
Вице-канцлер ФРГ подтвердил готовность Европы ввести ответные пошлины против США
Средства ПВО сбили 70 дронов ВСУ над регионами России минувшей ночью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте