Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 13

ДТП с автобусом и снегоуборочной техникой произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. В аварии пострадали 13 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В результате сильнейшего столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля погибли два человека, пострадали 13 человек», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе в воскресенье, 2 января. Авария произошла на 133-м километре трассы «Нарва». Для ликвидации последствий ДТП привлекли 19 человек и семь единиц техники.