Машина на полной скорости влетела в пешехода после ДТП в Карелии

Машина сбила женщину после аварии с другим авто в Петрозаводске

Днем 17 июня в Петрозаводске женщина пострадала при аварии с участием трех машин. В распоряжении 360.ru появилось видео с моментом ДТП.

ЧП произошло на перекрестке улиц Антикайнена и Красной. Два автомобиля на высокой скорости проезжали участок, один из них — на запрещающий красный сигнал светофора.

После столкновения один из автомобилей откинуло на пешехода, который шел спиной к моменту аварии. Пострадавшую женщину доставили в больницу с травмами, ее состояние на данный момент неизвестно. Один из автомобилей также откинуло в припаркованную на обочине машину.

По информации издания «Daily Карелия», женщина жива, с ней работают врачи.

Днем ранее в аварии с электробусом в Солнцеве пострадали несколько человек. Спровоцировавший ДТП автомобиль влетел в общественный транспорт, а после его откинуло в сторону других машин.