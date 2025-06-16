В ДТП с электробусом в Солнцеве пострадали несколько человек

Вечером 16 июня в районе Солнцево на западе Москвы произошла авария с участием нескольких транспортных средств, в том числе общественного транспорта. Об этом сообщил источник 360.ru.

На Родниковой улице столкнулись три легковые машины, «Газель» и следовавший по маршруту электробус. Пострадали несколько человек, их число уточняется.

По предварительной информации, спровоцировавший аварию автомобиль сначала влетел в электробус, а после его откинуло в сторону других машин.

«Все живы. У авто виновника ДТП разбита вся передняя часть, восстановлению не подлежит», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в аварии с трактором на севере Москвы. Получивших травмы передали врачам скорой помощи.