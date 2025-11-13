Маршрутка влетела в грузовик и отбойник в Люберцах

В Люберцах в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали два человека

Маршрутное такси столкнулось с грузовиком, а затем врезалось в дорожное ограждение на 26-м километре Новорязанского шоссе в Люберцах. О происшествии сообщили областная прокуратура .

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Люберецкой транспортной компании» не справился с управлением, после чего произошло попутное столкновение с грузовым автомобилем. Удар отбросил маршрутку на разделительный отбойник. Пострадали две пассажирки — им оказали медицинскую помощь на месте.

Люберецкая городская прокуратура сообщила, что взяла установление обстоятельств аварии и процессуальное решение под контроль. В ведомстве напомнили, что ранее в работе «Люберецкой транспортной компании» неоднократно выявлялись нарушения законодательства в сфере перевозок, включая несоблюдение ПДД и незаконное привлечение водителей. Организация уже привлекалась к административной ответственности, а прокурор требовал расторгнуть с ней контракт и исключить из числа перевозчиков.

Полиция Московской области также начала проверку по факту ДТП. По ее итогам будет принято решение в установленном порядке.

На юге столицы автомобиль сбил ребенка, ехавшего на самокате. Его доставили в больницу.