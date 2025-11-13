Автомобиль сбил ребенка на самокате на юге Москвы

На юге столицы автомобиль сбил ребенка, ехавшего на самокате. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло сегодня около 15:01 на Ореховом бульваре, в районе дома № 20. По предварительным данным, джип наехал на ребенка 2018 года рождения, который в результате оказался под машиной.

Пострадавшего госпитализировали в Морозовскую больницу. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом ключицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Новочебоксарске в Чувашии троллейбус насмерть сбил 10-летнего ребенка, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.