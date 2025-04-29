Маршрутка столкнулась с уборочной техникой на Волоколамском шоссе возле МКАД

Маршрутка, ехавшая от станции метро «Тушинская» в Красногорск, врезалась в уборочную технику на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Всего в салоне микроавтобуса находились восемь человек. При столкновении пострадали трое, еще один отказался от госпитализации. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Некрасовке маршрутный автобус столкнулся с двумя легковыми машинами — Mercedes и Kia. Пострадали двое пассажиров; один из них получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы.

А в Костроме четыре человека, в том числе водитель, пострадали при столкновении рейсового автобуса с большегрузом.