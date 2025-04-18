Четыре человека пострадали при ДТП автобуса и большегруза в Костроме

В Костроме рейсовый автобус столкнулся с большегрузом. В ДТП пострадали четыре человека, сообщила 360.ru очевидица.

По информации УМВД России по городу Костроме, в момент аварии в салоне автобуса находилось 24 пассажира. Автобус следовал из Костромы в Боговарово. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам.

Собеседница 360.ru сообщила, что она была на месте аварии, в ней пострадал ее близкий человек.

«Всего пострадавших четыре человека. Из них один водитель. У водителя вывих плеча, мы вправляли сустав. <...> Меня всю трясло, давление поднялось. На таблетках сейчас», — поделилась девушка.

Фото: 360.ru

Накануне в Братске водитель бензовоза проигнорировал красный сигнал светофора, выехал на перекресток и  столкнулся с маршрутным автобусом. В маршрутке в момент аварии ехали 25 человек. Никто из них не пострадал.

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