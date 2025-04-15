Маршрутка столкнулась с двумя авто в Некрасовке

Источник 360.ru: 2 человека пострадали в ДТП с автобусом и 2 авто в Некрасовке

На юго-востоке Москвы произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых машин. Пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла около 17 часов на Покровской улице в Некрасовке. Автобус марки ЛиАЗ перевозчика «Мострансавто» маршрута № 1225 столкнулся с Mercedes и Kia.

Скорая помощь доставила одного человека из маршрутки в горбольницу № 15 с ушибом головы и закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя время к медикам обратился второй пострадавший.

В этот же день на шестом километре трассы М-7 Волга — Электроугли в Богородском городском округе массовое ДТП устроил грузовик Volvo. Он зацепил попутную «Газель», которая столкнулась с двумя легковыми авто. Полиция сообщила, что никто не пострадал.