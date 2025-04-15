Маршрутка столкнулась с двумя авто в Некрасовке

На юго-востоке Москвы произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых машин. Пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.
Авария произошла около 17 часов на Покровской улице в Некрасовке. Автобус марки ЛиАЗ перевозчика «Мострансавто» маршрута № 1225 столкнулся с Mercedes и Kia.
Скорая помощь доставила одного человека из маршрутки в горбольницу № 15 с ушибом головы и закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя время к медикам обратился второй пострадавший.
В этот же день на шестом километре трассы М-7 Волга — Электроугли в Богородском городском округе массовое ДТП устроил грузовик Volvo. Он зацепил попутную «Газель», которая столкнулась с двумя легковыми авто. Полиция сообщила, что никто не пострадал.
Сборная Подмосковья стала призером чемпионата России по футзалу среди глухих
Кремль сообщит, когда закончится мораторий на удары по украинским энергообъектам
Работу общественного транспорта в Москве продлят в пасхальную ночь
«Отряд не заметит потери бойца»: к чему приведет уход 10 китайских автобрендов с рынка
ФСБ рассекретила документы об обращении нацистов с военнопленными в Крыму
Рекордная партия. Силовики под Челябинском изъяли почти треть тонны наркотиков
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте