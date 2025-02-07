Маршрутка с пассажирами врезалась в столб, пострадала женщина

Микроавтобус врезался в опору ЛЭП в Махачкале, в результате пострадала женщина. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, находящийся за рулем легковушки мужчина не уступил дорогу маршрутке, которая ехала по главной дороге. Чтобы не врезаться в машину, водитель микроавтобуса резко свернул, сбил ограждение и въехал в столб.

«К сожалению, одна из пассажирок получила легкие травмы, ей оказана медицинская помощь», — отметили в пресс-службе.

Во время ДТП в микроавтобусе находились шесть пассажиров.

Ранее автомобильная авария произошла на перекрестке в Москве — машина ДПС столкнулась с Porsche, в которой находился актер Денис Матросов, известный по сериалам «Две жизни» и «Кармелита». Травмы получили два человека: актер и правоохранитель. Матросов повредил ногу, а сотрудник полиции находится в тяжелом состоянии.