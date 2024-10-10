Маршенкулова и Джумабой пополнили список террористов и экстремистов

Активистку Маршенкулову и Джумабоя внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналистку Залину Маршенкулову* в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют обновления на сайте ведомства .

«Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 года рождения, город Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской республики», — указали в списке включенных в перечень за последнее время.

В начале сентября Маршенкулова* пополнила список иноагентов. По данным Минюста, журналистка пропагандировала ЛГБТ** и выступала на мероприятиях нежелательных в России организаций. С весны она находится в федеральном розыске по делу об оправдании терроризма.

Кроме того, в перечень попал блогер Джумабой***, которого недавно отправили под арест по делу о разжигании межнациональной розни.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесена в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в России экстремистская организация.

***Внесен в перечень террористов и экстремистов.