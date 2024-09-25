Блогера Джумабоя отправили в СИЗО

Блогера Джумабоя (настоящее имя — Салмон Раджабзода) перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Против блогера возбудили дело после того, как он на видео, опубликованном в декабре прошлого года, называл русских девушек «наташками» и заявил, что они «будут наши».

С января Джумабой находился под домашним арестом, однако суд, опасаясь его побега, изменил меру пресечения. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В мае в Москве задержали ранее судимого блогера, который прославился видеороликами с оскорблениями пенсионерок. Он попытался бежать из России, однако его поймали в одном из столичных аэропортов.

В апреле в Пензе задержали треш-стримера, оскорбившего участников спецоперации. Позже он признался, что был пьян, и извинился перед военными.