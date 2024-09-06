Журналистку Маршенкулову признали иноагентом

Министерство юстиции включило журналистку Залину Маршенкулову* в список иностранных агентов. Об этом сообщил сайт ведомства.

В перечень также вошли политолог Давид Канкия*, журналисты Александр Савельев* и Александр Янковский*. Все четверо иноагентов проживают за рубежом.

По данным Минюста, Маршенкулова* выступала против против СВО, пропагандировала ЛГБТ ** и участвовала в мероприятиях, которые проводили нежелательные в России организации. Канкия* занимался распространением фейков об избирательной системе и политике российского руководства. В ведомстве добавили, что Янковский* и Савельев* участвовали в создании и публикации материалов иноагентов.

Ранее Гособвинение потребовало заочно осудить мультипликатора Павла Мунтяна *, который создал мультфильм Mr.Freeman, на 8,5 года колонии по делу о фейках про ВС России. Иноагент выпустил ролик, в котором содержалась недостоверная информация о событиях в Буче.