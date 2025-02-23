Мангал стал причиной пожара в московском ресторане
Источник 360.ru: на северо-востоке Москвы загорелась кухня ресторана
В одном из ресторанов в Алексеевском районе Москвы произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Огонь вспыхнул из-за мангала на кухне — причиной ЧП стала вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе.
«Происходит эвакуация людей, загорание произошло на кухне ресторана, загорелся мангал», — рассказал собеседник 360.ru.
По его данным, ресторан находится на первом этаже пятиэтажного здания на улице Константинова.
«Выше находится музей, люди оттуда тоже эвакуируются. Пожар работники пытаются потушить своими силами», — подчеркнул источник 360.ru.
Ранее пожар разгорелся в московском ресторане-чайхане в центре города. Очагом возгорания стала вентиляционная шахта расположенного на первом этаже заведения. Из здания эвакуировалась порядка 20 человек. Огнеборцы ликвидировали открытое горение и проверили вытяжку.