«Мам, меня заставляли это делать». Подробности ЧП с пропавшим подростком из Ленобласти

Пропавшего в Ленобласти 25 февраля юношу нашли в Петербурге, он был под влиянием украинских мошенников. Об этом сообщила 360.ru мать подростка Марина.

«Он был очень испуган, растерян, поникший, я просто стояла, плакала, обнимала его, я ни о чем его не спрашивала», — рассказала она.

По словам Марины, ее сына задержали в центре города с еще одним мальчиком, но его увезли в другой отдел. Подробностей она не знает.

«И на вопрос, как же так получилось, он повторял: „Мам, меня заставляли это делать“», — отметила собеседница 360.ru.

Подростка опрашивают, выясняя, что и как происходило. Сейчас с сыном находится отец. Марина ждет, когда ее пригласят на дачу показаний.

«Парень-то у нас ранимый, несмотря на то, что он выше меня на голову. Будем работать с психологами. Сейчас еще надо понять, что их заставляли делать, могут быть какие-то последствия… Дай бог, чтобы ничего не натворили», — добавила мать мальчика.

Марина сказала, что поражена жестокостью произошедшего. Она даже не думала, что преступники могут творить подобные злодеяния руками детей.

«Со мной сегодня переписывались мошенники. Эти же. Они меня поблагодарили за прекрасного сына. И сказали, что были рады держать его у себя две недели, прям под полным контролем. Сказали, что „нас никогда не поймают“, и другие ужасные вещи. А потом меня заблокировали», — заключила она.

Ранее в Московской областной прокуратуре сообщили, что подросток из Ленинградской области инициировал свое похищение по указке мошенников вместе с 17-летней девушкой. После несовершеннолетние уехали в Тулу.