Подростка, пропавшего в Ленобласти, нашли в Туле с другой жертвой мошенников

Подросток из Ленинградской области и 17-летняя девушка из Домодедова инсценировали свое похищение по указке мошенников и уехали в Тулу, где их и нашли сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной прокуратуры.

Юную жительницу Подмосковья искали с 17 февраля. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заставили уйти из дома.

Уже в Туле, встретившись с товарищем по несчастью, она под воздействием кураторов записала видеообращение к родителям, попросив выкупа. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере.

Подросток из Ленинградской области, о котором идет речь — тот самый, об исчезновении которого 360.ru писал 2 марта. Его мать Марина подтвердила, что сын нашелся и в безопасности.

«Я все расскажу позднее. Главное — уберечь других детей», — сказала она.

Надзорное ведомство призвало родителей быть бдительными и поговорить со своими детьми, объяснив, что никогда не нужно выполнять указания неизвестных по телефону, даже если они представляются сотрудниками ФСБ и запугивают.