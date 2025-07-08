Мальчика, на которого напал мужчина в Сергиевом Посаде, выписали из больницы

Девятилетнего ребенка, на которого напал неадекватный мужчина в Сергиевом Посаде, выписали под амбулаторное наблюдение врача. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Мужчина ударил мальчика ножом вечером 4 июля, затем сбежал и заперся в квартире. Чтобы задержать его, пришлось вскрывать дверь. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, его взяли под стражу до сентября.

Ребенка госпитализировали, зашили рану и несколько дней лечили — в частности, чтобы не допустить заражения крови.

Ранее агрессивный пациент с ножом напал на врачей в больнице в Иркутске. Доктора попытались дать отпор, но получили удары в область шеи. Скрутить нападавшего помогли призывники, ждавшие очереди на прием.