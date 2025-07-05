Обезвредить напавшего с ножом на медиков в Иркутске помогли два призывника

Получившие ножевые ранения при нападении агрессивного пациента с ножом врачи больницы Иркутска поблагодарили коллег за экстренные операции и спасение их жизни. Подробности случившегося они рассказали посетившему их в больнице губернатору региона Игорю Кобзеву и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Пострадавшие женщины заявили, что напавший на них пациент всегда отличался агрессивным характером и в последний день пришел забрать документы.

«Открыл дверь. Я даже ничего не успела сказать. Хорошо, что была в очках: он брызнул перцовым аэрозолем. Но очки меня спасли. А потом я увидела нож», — рассказала одна из пострадавших.

Женщины оказали агрессору сопротивление, но он успел нанести им ножевые удары в район шеи. Скрутить дебошира помогли два призывника, ждавших очереди на прием. Пострадавших медиков срочно госпитализировали для проведения операций. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что готов привлечь для помощи пострадавшим врачей федеральных центров. Губернатор Кобзев добавил, что также не оставит получивших ранения медиков и их семьи без внимания и сделает все, что в его силах.

Глава региона добавил, что агрессивного пациента обвинили в особо тяжком преступлении, сейчас он находится под стражей.

Нападение на врачей в больнице Иркутска произошло в минувший четверг, 3 мая. Вооруженный ножом пациент ранил заместителя главного врача медицинского учреждения и еще одну сотрудницу.