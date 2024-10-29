Мальчик в Подмосковье чуть не сгорел заживо, играясь с бензином

Источник 360.ru: ребенок в Подмосковье поджег себя во время игры с бензином

Девятилетний ребенок получил серьезные ожоги во время игры с другом в одном из СНТ в Солнечногорске. Об этом рассказал источник 360.ru.

По его данным, мальчик самостоятельно взял бензин для бензопилы и пошел с другом поджигать горючее. В итоге его одежда загорелась. Ребятам удалось снять ее и потушить огонь.

Как сообщил Telegram-канал Shot, происшествие случилось в СНТ «Журавли» на детской площадке. Юный пострадавший недооценил опасность огня. Когда он обжегся, то испугался, что родители будут ругаться, поэтому решил соврать и придумал версию, что его якобы подожгли неизвестные и убежали.

Сейчас мальчик проходит лечение в московской больнице. У него ожоги на правых руке и ноге.

Ранее мужчина и трое детей пострадали во время проведения химического эксперимента в детском лагере в Тульской области. В результате происшествия они получили осколочные ранения и ожоги.