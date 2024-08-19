Трое детей и мужчина пострадали во время химического опыта в лагере под Тулой

В Тульской области 23-летний мужчина и трое детей пострадали во время проведения химического эксперимента в детском лагере в деревне Колодезное. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

«В результате происшествия пострадали трое детей и 23-летний мужчина, проводивший эксперимент», — рассказал собеседник телеканала.

По его словам, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет получили осколочные ранения и ожоги. У мужчины, проводившего опыт, ампутировало палец.

Пострадавших госпитализировали.

Происшествием заинтересовались следователи, который уже устанавливают обстоятельства травмирования детей в лагере, сообщила пресс-служба регионального СК СКР.

Областная прокуратура уточнила, что взрослый и дети пострадали во время опыта 18 августа. Организована процессуальная проверка соблюдения здоровых и безопасных условий пребывания детей в этом лагере.