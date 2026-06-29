Мальчик умер во время купания в водохранилище в Приморском крае

Девятилетний ребенок умер во время купания в водохранилище в Хорольском районе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба СК Приморья.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России („Причинение смерти по неосторожности“), по факту гибели девятилетнего мальчика на водном объекте в Хорольском муниципальном округе», — заявили в ведомстве.

По неуточненной информации, накануне мальчик был на водохранилище недалеко от поселка Ярославского — купался с надувным матрасом. В какой-то момент он пропал из виду.

На место ЧП выехали стражи порядка. Уже 29 июня нашли труп ребенка. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Ранее в Самарской области нашли тело утонувшей в реке девочки 2013 года рождения. Поисковая операция продолжалась на протяжении нескольких дней.