Мальчик умер после игр с уличной кошкой в Башкирии

В Башкирии два человека заразились бешенством от уличных кошек и погибли. Среди них девятилетний мальчик, сообщила врач-эпидемиолог Республиканской инфекционной больницы Надежда Байметова на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» .

Первый случай произошел в 2025 году в Стерлитамакском районе. Мальчик играл с уличной кошкой, которая через рану заразила его бешенством. Медики не смогли помочь, так как прошел инкубационный период.

«После укуса семья не сразу обратилась за медицинской помощью. Прошло достаточно много времени, когда родители обратили внимание на то, что рана начала гноиться», — рассказала она.

Второй случай произошел в 2025 году. Пациент тоже заразился от дворовой кошки и умер.

Ранее зоозащитники сообщили о нехватке вакцин для кошек и собак. В некоторых клиниках очередь на прививки растянулась на 200–300 животных.