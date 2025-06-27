Зоозащитница Комагина выразила опасения по поводу дефицита вакцин для животных в России

Известная зоозащитница Анастасия Комагина поделилась с «Постньюс» опасениями по поводу дефицита вакцин для животных в России. Она подчеркнула, что недостаток необходимых препаратов ощущается весьма остро и может привести к распространению инфекционных заболеваний среди питомцев. Кроме того, эксперт напомнила о бешенстве, которое представляет смертельную опасность не только для животных, но и для людей.

«Для собак это в первую очередь чумка, коронавирусный энтерит и парагрипп. Для кошек — калицивирус и панлейкопения. Чумка (собак) и панлейкопения (кошек) очень часто заканчиваются смертью животных», — подчеркнула Комагина.

Ассоциация «Национальная ветеринарная палата» подтвердила наличие проблемы с вакцинами для кошек и собак в России. В некоторых клиниках очередь на прививки насчитывает до 200–300 животных, тогда как доступные дозы ограничиваются 10–20 единицами. Дистрибьюторы сообщают о значительном сокращении объемов поставок от производителей.