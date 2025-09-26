Заболеваемость бешенством среди животных снизилась в Подмосковье на 89% за 5 лет

В Подмосковье ведут большую работу по профилактике бешенства у животных. Благодаря системному подходу заболеваемость снизилась на 89% за пять лет — количество выявленных случаев в год снизилось с 67 до 18.

Всемирный день борьбы с бешенством ежегодно отмечают 28 сентября В преддверии этой даты Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о правилах профилактики этого заболевания.

С начала года специалисты ветеринарной службы привили 233,7 тысячи собак и 160,4 тысячи кошек. Процедура обязательная для всех питомцев.

Бесплатно вакцинировать животное можно в подразделениях Госветслужбы. Адреса и график работы клиник размещены по ссылке.

Для контроля распространения бешенства среди диких животных в лесах ежегодно раскладывают съедобные вакцины. С января уже распространили более 846 таких брикетов, а всего до конца года их общее количество превысит 1,2 миллиона.