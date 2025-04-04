Мальчик, переживший нападение хаски в Сочи, сделал первые шаги
Мальчик, которого в Сочи растерзали собаки, идет на поправку. Его отец поделился с 360.ru видео, на котором ребенок делает первые после нападения шаги.
На кадрах — совместная прогулка отца и сына по коридору медучреждения. Мальчик уже делает уверенные шаги, держа папу за руку.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, сообщил Telegram-канал«Типичный Сочи». Со всей страны пострадавшему присылают подарки в знак поддержки.
Две хаски напали на девятилетнего мальчика в конце февраля. Животные разорвали ребенку лицо. Позже оказалось, что владелец не кормил животных почти 10 дней. Мужчину задержали, ему грозит уголовное преследование за причинение тяжкого вреда здоровью.
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