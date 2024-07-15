МАК сделал заявление о бортовых регистраторах разбившегося Superjet 100

В настоящее время говорить о каких-либо сроках завершения расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, его итогах, причинах и обстоятельствах случившегося преждевременно, заявили в пресс-службе Межгосударственного авиакомитета. Сейчас специалисты МАК продолжают расшифровку и анализ информации с бортовых регистраторов самолета.

В комитете обратили внимание, что регистраторы получили сильные повреждения. С учетом этого эксперты лаборатории МАК провели необходимые процедуры для подготовки защищенных модулей памяти к исследованию, чтобы исключить риск утраты информации.

Отдельно в МАК подчеркнули, что комиссия не имеет права разглашать информацию о ходе расследования до его завершения.

«На данном этапе говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах происшествия преждевременно», — заключили в пресс-службе.

Superjet 100 разбился в городском округе Коломна 12 июля. Самолет летел с авиазавода под Луховицами во Внуково. На борту находился только экипаж из трех человек. Все они погибли.