МАК сделал заявление о бортовых регистраторах разбившегося Superjet 100

МАК: специалисты начали работу с регистраторами Superjet 100

Фото: РИА «Новости»

В настоящее время говорить о каких-либо сроках завершения расследования катастрофы
Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, его итогах, причинах и обстоятельствах случившегося преждевременно, заявили в пресс-службе Межгосударственного авиакомитета. Сейчас специалисты МАК продолжают расшифровку и анализ информации с бортовых регистраторов самолета.

пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета
Фото: пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета
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пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета
Фото: пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета
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В комитете обратили внимание, что регистраторы получили сильные повреждения. С учетом этого эксперты лаборатории МАК провели необходимые процедуры для подготовки защищенных модулей памяти к исследованию, чтобы исключить риск утраты информации.

Отдельно в МАК подчеркнули, что комиссия не имеет права разглашать информацию о ходе расследования до его завершения.

«На данном этапе говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах происшествия преждевременно», — заключили в пресс-службе.

Superjet 100 разбился в городском округе Коломна 12 июля. Самолет летел с авиазавода под Луховицами во Внуково. На борту находился только экипаж из трех человек. Все они погибли.

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