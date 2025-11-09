В США младенцы массово отравились из-за ботулотоксина в детском питании

Продажу детского питания By Heart запретили в США из-за выявленных случаев ботулизма. Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на федеральное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов (FDA), в больницы с отравлением попали 13 детей.

Ботулотоксин обнаружили в продающейся в виде порошка смеси с датой использования до 1 декабря.

Вспышка опасного заболевания произошла в Аризоне, Калифорнии, Иллинойсе, Миннесоте, Нью-Джерси, Орегоне, Пенсильвании, Род-Айленде, Техасе и Вашингтоне.

Ведомство призвало семьи избавиться от купленной продукции, а магазинам рекомендовало срочно убрать смесь с полок магазинов. FDA подчеркнуло, что симптомы ботулизма проявляются в течение нескольких недель, поэтому родителям детей посоветовали внимательно следить за их состоянием.

В компании подтвердили, что получили уведомление FDA, но отметили, что тесты пока не выявили ботулизм в производимой продукции.

«By Heart предпринимает активные шаги, чтобы устранить любой потенциальный риск с рынка и обеспечить высочайший уровень безопасности для младенцев», — заявили в пресс-службе.

Департамент здравоохранения Москвы в воскресенье, 9 ноября, сообщил о госпитализации семьи из шести человек с признаками ботулизма. Источником заражения ведомство назвало самодельные соленья. Пострадавших доставили в инфекционный стационар, где врачи оценили их состояние как тяжелое и средней степени тяжести.