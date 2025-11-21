Магазин с одеждой вспыхнул в Нижегородской области

МЧС: в Городце загорелся магазин с одеждой, пострадавших нет

Вечером 21 ноября в городе Городце Нижегородской области начался пожар в магазине с одеждой. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Происшествие случилось в торговом павильоне на улице Фигнер. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

В пресс-службе МЧС по Нижегородской области 360.ru отметили, что в ликвидации последствий задействовали 11 пожарных расчетов. Информация о причинах ЧП и площади возгорания уточняется.

Ранее два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы. Спасатели проникли в жилье через окно, но пострадавших от дыма реанимировать не удалось.

До этого склад горюче-смазочных материалов загорелся в Мытищах. Едкий дым и запах гари почувствовали жители столицы в радиусе до 10 километров от места пожара. В результате ЧП никто не пострадал.