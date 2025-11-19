Два человека погибли при пожаре на западе Москвы

На западе Москвы, в Крылатском, два человека погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы 19 ноября, в 08:35. В доме по улице Крылатские Холмы загорелась квартира на втором этаже.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что из-под двери идет небольшой дым. Дверь пытались вскрыть, но она оказалась усиленной.

Спасатели нашли другой способ попасть внутрь жилья: через окно. Возгорание охватило площадь 15 квадратных метров в одной из комнат.

Произошло самозатухание огня, однако находившихся в квартире людей спасти не удалось. Спасатели проводили реанимационные действия, но два пострадавших при пожаре человека скончались.

