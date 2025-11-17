Склад с ГСМ горит на 800 «квадратах» в Мытищах

Крупный пожар ликвидируют на улице Красина в Мытищах. О происшествии 360.ru сообщили в региональном главке МЧС.

«Происходит возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения на площади 800 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают около 40 человек личного состава и 13 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Задымление в районе места ЧП очень сильное, в местных пабликах пишут о затрудненном движении по Ярославскому шоссе в Мытищах. Запах гари и дым ощущаются в радиусе до 10 километров, пишут очевидцы.

UPD: по последним данным, пожар локализовали на площади 900 квадратных метров.