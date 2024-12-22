В Москве и Подмосковье насчитали более 10 диверсий за день

ТАСС: в Москве и Подмосковье за день 21 декабря произошло более 10 поджогов

Более 10 поджогов и запусков фейерверков случилось в Москве и Подмосковье 21 декабря. В большинстве случаев преступления совершили пожилые люди, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах», — сказал он.

Полиция задержала нарушителей. Собеседник агентства сообщил, что среди них много пожилых людей. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.

Несмотря на принуждение, пироманам грозит реальное наказание по тяжкой статье. Поджог банкомата на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге полиция квалифицировала как теракт. По вменяемой статье 68-летняя подозреваемая может получить до 20 лет тюрьмы.

Самыми обсуждаемыми случаями стали поджоги пиротехники в столичных торговых центрах и в отделении почты в Химках. Один из подозреваемых успел «наследить» дважды — после салюта в МФЦ он принес фейерверк к отделу полиции.