Лжесоцработники в Югре обворовывали пенсионеров под видом проведения денежной реформы

В Югре перед судом предстанет группа лжесоцработников, совершавших аферы под видом проведения денежной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Ранее судимая за мошенничество жительница Крыма звонила пожилым людям по стационарным телефонам и представлялась социальным работником. Она убеждала своих жертв, что в России проводится денежная реформа, и поэтому необходимо обменять все имеющиеся у них банкноты на новые купюры.

Если пенсионеры соглашались, злоумышленница приезжала к ним домой на машине вместе с двумя безработными жителями Московской области. Один из них был водителем, а второй — курьером.

В квартиру к жертвам заходил только курьер. Он забирал деньги, обещая вскоре вернуть обновленные купюры.

Преступная группа, действовавшая таким образом, похитила сбережения двух жителей Югры, трех жителей Белгородской области и одного жителя Свердловской области. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

«Одной из жертв обмана стала женщина 1938 года рождения, проживающая в Нижневартовске. Она отдала аферистам 650 тысяч рублей», — уточнили в МВД.

В Сургуте полицейские, сотрудничая с бойцами Росгвардии, задержали обвиняемых. У них изъяли банковские и SIM-карты, мобильные телефоны и компьютерную технику.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по шести эпизодам мошенничества, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Недавно в Москве задержали 25-летнего жителя Самары, который работал курьером у телефонных мошенников. За короткий срок он собрал у доверчивых граждан 3,5 миллиона рублей. Следователи возбудили уголовные дела. Курьера заключили под стражу.