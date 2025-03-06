Курьера мошенников, собравшего миллионы у обманутых жертв, поймали в Москве

В Москве задержали 25-летнего жителя Самары, который работал курьером у телефонных мошенников. Он собрал 3,5 миллиона рублей у обманутых людей, сообщила пресс-служба МВД.

«В полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который рассказал, что на его телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил пенсионеру, что от его имени якобы финансируется противоправная деятельность, и, чтобы избежать ответственности, велел задекларировать имеющиеся у него сбережения», — уточнили в ведомстве.

Следуя указаниям звонившего, пенсионер передал возле своего дома на Петрозаводской улице молодому человеку более миллиона рублей в российской и иностранной валюте, следуя указаниям звонившего. Только спустя некоторое время мужчина осознал, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали курьера-преступника. Им оказался 25-летний житель Самары, нашедший подработку в интернете. По указанию своего куратора он забрал деньги у обманутых людей и передал их сообщнику.

Кроме того, полицейские установили, что задержанный был причастен еще к двум случаям мошенничества. Он забрал около 2,7 миллиона рублей у жителей столицы на Аргуновской улице и Удальцова.

Следователи возбудили уголовные дела. Курьера заключили под стражу.

Ранее пенсионер из Подмосковья поверил мошенникам и лишился 20 миллионов рублей.