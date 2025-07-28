Лжеполицейского у здания администрации в Сестрорецке выдала странная одежда

Суд в Сестрорецке оштрафовал лжеполицейского в форме сотрудника ДПС и кроксах

В Сестрорецке мужчина пытался выдать себя за сотрудника ДПС и регулировал движение около здания районной администрации. Его выдал внешний вид, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале .

Вечером 29 июня Кирилл Воронков надел куртку черного цвета со светоотражающей нашивкой «ДПС» на спине, погонами майора, шевронами с ведомственными знаками различия и вышел регулировать движение на дороге у здания администрации на площади Свободы, 1. Его поймали за незаконное ношение формы. Лебедева рассказала, что обман раскрыли из-за внешнего вида лжеполицейского.

«Дело в том, что Кирилл Николаевич был в кроксах, шортах и зимней куртке», — рассказала

Мировой судья судебного участка № 111 выписала Воронкову штраф в тысячу рублей и постановила конфисковать у него форму полицейского. На заседание мужчина не явился.

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