Переодевшийся полицейским заставил магаданца оформить кредит на 1,8 млн

В Магадане правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении, который проник в квартиру к своей жертве под видом полицейского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Злоумышленник познакомился с потерпевшим в Сети, где вел с ним переписку от лица девушки. Таким образом он получил приглашение приехать в гости и узнал адрес местного жителя.

На пороге квартиры вооруженный преступник появился в парике и полицейской форме. Начав объяснять цель визита, подозреваемый сделал вид, что закашлялся, и попросил воды. Когда владелец квартиры вернулся со стаканом, то увидел направленное на него ружье.

Угрозами злоумышленник заставил магаданца оформить кредит на сумму один миллион 800 тысяч рублей. По пути в банкомат потерпевшему удалось сбежать и обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Уже через 15 минут подозреваемого удалось задержать. Против него завели уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Перми сотрудники полиции поймали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в квартирной краже и нападении. Молодой человек угрожал хозяйке жилья молотком.