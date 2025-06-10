10 июня 2025 13:14 Сотрудникам МВД обновили униформу и расширили перечень выдаваемых комплектов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Правительство России изменило описание форменной одежды и нормы вещевого снабжения сотрудников МВД. Новые правила также касаются общих положений о вещевом обеспечении в мирное время, сообщила «Парламентская газета».

В документе указано, что в разделе «Форменная одежда для мужчин» теперь есть не только шерстяные темно-синие брюки с кантами, но и облегченные брюки того же цвета. В разделе «Форменная одежда для женщин» помимо удлиненной зимней куртки темно-синего цвета с погонами появилась демисезонная куртка. Также в женском разделе теперь есть облегченные темно-синие брюки. Были внесены корректировки в общие правила выдачи вещевого довольствия для сотрудников МВД в мирное период, в том числе в отношении погон и съемных муфт.

Фото: РИА «Новости»

В перечне предметов вещевого имущества для сотрудников правоохранительных органов появились новые элементы гардероба. В частности, теперь в него входят: куртка на межсезонье, два комплекта облегченной повседневной формы (куртка с короткими рукавами и брюки), облегченные брюки, кимоно (куртка, брюки, пояс), облегченные спортивные туфли и другие предметы. А количество шерстяных брюк сократили с трех до двух. Обновлены и примечания: теперь женщинам вместо шерстяной фуражки будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху — сапоги. Внесены изменения и в систему выдачи обуви, теперь она учитывает климатические условия.

В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются ботинки с высокими берцами зимние и полусапоги (сапоги) зимние на натуральном меху, с умеренным и жарким климатом — на искусственном меху. документ

В жарких регионах на время обучения предоставляются: зимние ботинки с высокими берцами на меху — одна пара. Вместо них можно использовать зимние ботинки с высокими берцами из другого материала, полуботинки или полусапоги на меху, а также демисезонные полусапоги. И наоборот. Напомним, полицейские «переоделись» в 2013 году. Это произошло после реформы МВД и переименования милиции в полицию в 2011 году. Новая форма отличалась темно-синим цветом вместо темно-серого.